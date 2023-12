«Uscirà un panettone in collaborazione con Balocco»: il video di Chiara Ferragni spopola sui social, ma c’è lo zampino dell’IA

«Ciao a tutti. Sono sempre stata convinta che il pandoro fosse migliore del panettone. Ma oggi l’ho assaggiato, e devo dire che i canditi sono veramente buonissimi. Prossimamente uscirà quindi un panettone in collaborazione con Balocco, così non vi lamenterete più di ‘sto caz*o di pandoro». A parlare è Chiara Ferragni, da giorni al centro della bufera – sia mediatica che giudiziaria – per il caso legato alla nota azienda dolciaria. O meglio, sembra lei: in realtà la clip che la vede rivolgersi alla telecamera, indossando l’ormai contestatissima tuta grigia del pentimento, è stata realizzata tramite Intelligenza Artificiale dalla pagina Instagram @photoshoppare, che si presenta come «la più grande pagina di editing in Italia».

Che l’ha condivisa assieme alla descrizione: «Quando si preferisce il panettone al pandoro è corretto scusarsi, brava Chiara! E voi cosa preferite?». E tra i commenti: «Ribadisco che questo video è stato realizzato con l’intelligenza artificiale ed è a scopo puramente satirico. Spero vi piaccia». E la speranza sembra esaudita: sotto il video, che conta mezzo milione di visualizzazioni, si sono presto moltiplicati i commenti. «Se ti denuncia dille che c’è stato un errore di comunicazione con il tuo staff», ha scritto per esempio un utente, alludendo alle scuse dell’influencer, giudicate maldestre da molti. E ancora: «È più simpatica dell’ originale….proponiti per il suo staff marketing». Non manca però nemmeno chi prende le difese dell’influencer«: Almeno scrivete “IRONIA” che i boomer poi pensano che sia vero e la insultano senza motivo».

Leggi anche: