Campi Flegrei, il gioco che insegna ai bambini a riconoscere il bradisismo: come funziona la «balance ball»

Nei Campi Flegrei il bradisismo, fenomeno che consiste in un lento movimento di sollevamento e abbassamento del suolo, è un fantasma con cui gli abitanti sono costretti a fare i conti. Ma che adesso provano anche ad esorcizzare, trasformandolo in gioco: da mercoledì 3 gennaio al Rione Terra di Pozzuoli, all’Hub Culturale del Parco Regionale dei Campi Flegrei di Palazzo Mirabella, i più piccoli potranno infatti provare “Earthquake”, un simulatore di scosse per permettere ai bambini di riconoscere il pericolo. L’obiettivo del gioco è di rimanere in equilibrio su una balance ball, resistendo alla difficoltà crescente: ci sono tre livelli, mostrati dalle infografiche e dal cartone animato. Si inizia con una leggera instabilità, e bisogna provare a mantenere l’equilibrio. Nel secondo step bisogna portare le mani sulla testa, nel terzo abbassarsi. Chi rimane sulla palla fino alla fine, vince. Il dispositivo, elaborato nel corso di Industrial Design dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, fa parte del progetto culturale “Officine Rione Terra” di Art Garage. L’attività si svolgerà sempre dalle ore 17 alle ore 18 nei giorni: mercoledì 3, giovedì 4, sabato 6 e domenica 7 gennaio. L’ingresso è libero, e nel frattempo anche gli adulti potranno assistere alla proiezione di documentari inediti dedicati al Rione Terra e ai Campi Flegrei.

