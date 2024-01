Iran, due esplosioni nei pressi della tomba di Soleimani: «Oltre 70 morti, è un attentato» – Il video

Sale a 73 il bilancio dei morti delle due esplosioni che si sono verificate oggi, mercoledì 3 gennaio, sulla strada che porta al cimitero dei martiri di Kerman in Iran, dove si trova la tomba del generale Qassem Soleimani, il capo delle forze Qods delle Guardie della Rivoluzione iraniana, ucciso il 3 gennaio del 2020 in Iraq in un’operazione degli Stati Uniti. Lo riferiscono il portale Iran International e la Tv di stato iraniana, che ha descritto le esplosioni – la cui origine non è ancora chiara – come «un attacco terroristico». I feriti sarebbero al momento 170. Per l’agenzia di stampa iraniana Tasnim sarebbero state causate da due valigie-bomba, che si trovavano all’ingresso del cimitero, azionate a distanza con un telecomando. La dichiarazione del media locale non è stata però confermata. Nel primo pomeriggio, migliaia di iraniani si stavano recando sul luogo per celebrare il leader pasdaran nel quarto anniversario della sua uccisione. In mattinata l’ambasciatore di Teheran presso le Nazioni Unite, in una lettera indirizzata al Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres ha sottolineato che «l’Iran ha il diritto di perseguire a livello legale i responsabili della morte di Qassem Soleimani». La Repubblica islamica dell’Iran, si legge, «mantiene il suo legittimo diritto, in base al diritto internazionale, di portare avanti procedimenti legali mirati a ritenere responsabili dal punto di vista della giustizia gli autori, gli organizzatori e gli sponsor di questo riprovevole atto di terrorismo». Nell’operazione di 4 anni fa, condotta in seguito «a un ordine dell’allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump anche il regime di Israele – conclude Iravani nella missiva – era coinvolto».

