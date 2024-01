La Casa Bianca accusa:  «La Corea del Nord ha dato missili alla Russia per combattere contro l’Ucraina»

Le parole del portavoce del consiglio della sicurezza nazionale americano John Kirby: ora «trattano con l’Iran per quelli a corto raggio»

La Corea del Nord ha fornito alla Russia dei missili balistici, usati in Ucraina. A dirlo il portavoce del consiglio della sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby. «Anticipiamo che la Russia userà altri missili nord coreani contro l’Ucraina», aggiunge Kirby. E sempre sulla questione armi interviene affermando che la Russia intende acquistare missili balistici a corto raggio dall’Iran, e le trattative stanno andando avanti attivamente. «Al momento non riteniamo che le autorità di Teheran abbiano inviato sistemi missilistici alla Russia, ma le trattative stanno andando avanti ed è motivo di preoccupazione», ha detto.

Putin dà la cittadinanza russa a chi combatte per il Cremlino

In base a un nuovo decreto presidenziale Vladimir Putin ha concesso ai cittadini stranieri che combattono da almeno un anno per la Russia in Ucraina, e alle loro famiglie, la cittadinanza russa. I soldati, precisano le agenzie russe, potranno fare richiesta di ottenere la cittadinanza al momento del congedo. Lo stesso diritto sarà garantito ai loro parenti.

