No! Questa non è una “marcia su Roma” fatta da 240 trattori per protesta contro l’Unione Europea

Secondo alcune condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) 240 trattori avrebbero organizzato una marcia su Roma per protestare contro le «politiche criminali dell’Ue» oppure contro americani e massoneria. Tutto questo è confezionato con delle brevi clip, tra queste una montata con il sottofondo di «Faccetta nera», una canzone apprezzata dai nostalgici del regime fascista.

Alcune condivisioni Facebook narrano di una manifestazione di 240 trattori in marcia su Roma.

In realtà la manifestazione dei 240 trattori si è svolta in Piemonte esclusivamente per festeggiare il Natale.

Analisi

Chi diffonde la narrazione della marcia su Roma mediante 240 trattori usa la seguente didascalia:

ALESSANDRIA : 240 TRATTORI FORMANO UN GRANDE ALBERO DI NATALE, E SI METTONO IN MARCIA VERSO ROMA! ANCHE IN L’ITALIA LA PROTESTA PARTE,NEI PROSSIMI GIORNI SARANNO IN MILIONI SULLE STRADE ITALIANE! NO ALLE POLITICHE CRIMINALI DELLA UE MARCIA E CORROTTA!

Tra coloro che hanno condiviso la narrazione fuorviante troviamo anche Roberto Nuzzo (ne parliamo qui e qui):

La manifestazione natalizia dei 240 trattori

Non è molto chiaro per quale motivo 240 trattori avrebbero dovuto fare questa marcia su Roma mettendosi in formazione tale da creare la forma di un albero di Natale, ma quest’ultima parte è effettivamente l’unica che possiamo dare per certa. E sembra essere un’iniziativa apolitica che viene fatta in Piemonte per festeggiare il Natale, come spiega la collega Floriana Rullo per Corriere Tv:

Ancora una volta a Castelceriolo, sobborgo di Alessandria, l’albero viene fatto con i trattori. Duecento quelli presenti al grande spettacolo andato in scena grazie agli agricoltori della Fraschetta, a cui si sono aggiunti molti amici provenienti anche dalla Lomellina. Non un record, detenuto dagli agricoltori di Cuneo, ma comunque una bellissima iniziativa che ha illuminato il campo cittadino.

Conclusioni

Abbiamo visto che l’evento dei 240 trattori c’è stato davvero, ma non era un’iniziativa contro l’Unione Europea. Il contesto è quello delle scorse feste natalizie.

