Meteo, per la Befana atteso il ciclone freddo: neve in collina, vento forte e piogge intense da Nord a Sud

Con l’Epifania non finiranno sono le feste natalizie ma anche sole e temperature miti. Decisamente anomale per questo periodo dell’anno, e che verranno spazzate via dal ciclone della Befana. Arriverà sulla penisola nel weekend e dal Nord al Sud porterà con sé piogge, venti forti e neve fino in collina, rendendo più problematica la circolazione di rientro dalle festività. Il brusco peggioramento del meteo inizierà già da venerdì 5 gennaio. Le precipitazioni investiranno tutto il Nord-Ovest, e da piovose si faranno nevose dai 700 metri in su: in 24 ore sono attesi fino a 40 centimetri di neve sulle Alpi occidentali. A metà giornata il tempo si guasterà nel Triveneto e nelle aree tirreniche, dalla Sardegna alla Toscana e al Lazio, e in serata peggiorerà anche al Sud.

Il peggioramento dal 6 gennaio

Sabato 6 gennaio il ciclone della Befana si rinforzerà e piogge, vento e neve spazzeranno via le temperature miti che hanno caratterizzato queste settimane. Sono attese precipitazioni eccezionali nella zona del Triveneto. In Friuli dovrebbero cadere fino a 100 millimetri di pioggia in appena 24 ore, con neve prevista dai 600 metri in su. Le precipitazioni nevose saranno abbondanti sulle Alpi centro-orientali, cadranno fino a 70 centimetri in 24 ore. Il brusco calo di temperature sarà accompagnato da venti molto forti sulle regioni alpine, al Sud e sulla Sardegna. Sempre sabato, sono attese forti piogge anche nel centro Italia. Domenica le temperature continueranno a scendere e anche l’area adriatica sarà investita dal ciclone. Al Nord soffieranno venti di Bora, che favoriranno nevicate anche in collina, il meteo al centro sarà poi caratterizzato da piogge intense, neve nelle zone appenniniche e forti venti, con il maltempo che colpirà anche nel Meridione. Su Marche, Umbria e Abruzzo sono previste nevicate anche nella settimana successiva, almeno fino a mercoledì.

