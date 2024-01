Ruslana Korshunova, la top model che volò sul Lolita Express di Epstein e morì suicida a soli 20 anni – Il video

Si chiamava Ruslana Korshunova, era russa e kazaka ed è morta suicida a 20 anni nel 2008 cadendo dal nono piano del suo appartamento a Manhattan. Aveva volato due anni prima della sua morte sul famigerato jet “Lolita Express” di Jeffrey Epstein per un viaggio nella sua isola caraibica di Little St. James, posto del multimiliardario con orge e incontri sessuali tra vip e minorenni. Korshunova aveva una carriera in decollo. Ha collaborato nelle pubblicità per Marc Jacobs, Dkny, Vera Wang, e Nina Ricci.

Il nome di Ruslana Korshunova emerge nella lista dei contatti resi pubblici negli ultimi giorni. I nomi, a decine, in una causa civile per diffamazione del 2015, intentata da Virginia Roberts Giuffre, che sosteneva che Epstein avesse abusato sessualmente di lei quando era minorenne e che Ghislaine Maxwell, l’ex fidanzata avesse contribuito all’abuso. Intanto la Cnn ha annunciato la pubblicazione di una terza tranche di documenti sul pedofilo morto in carcere prima di poter affrontare un processo con l’accusa federale di traffico sessuale. L’emittente li sta esaminando: dentro almeno 200 nomi, tra cui alcuni accusatori del magnate, importanti uomini d’affari, politici.

Leggi anche: