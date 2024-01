Salta un finestrino durante il decollo, la Alaska Airlines mette a terra tutti i Boeing 737-9 – Il video

La compagnia aerea Alaska Airlines ha sospeso tutti i suoi 65 aeromobili Boeing 737-9 in seguito a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Portland, nell’Oregon. Durante il decollo del volo 1282, diretto in California, avvenuto ieri 5 gennaio intorno alle 17.00 locali (le 02.00 di oggi in Italia), si è verificata la rottura di un finestrino, ma fortunatamente non ci sono state vittime. Il CEO di Alaska Airlines, Ben Minicucci, ha dichiarato: «A seguito di quanto accaduto sul volo 1282, abbiamo deciso come misura precauzionale di tenere a terra la nostra flotta di 65 aeromobili Boeing 737-9». Ha inoltre aggiunto che ogni aereo sarà rimesso in servizio solo dopo aver completato tutte le necessarie ispezioni di sicurezza e manutenzione, le quali richiederanno alcuni giorni. L’equipaggio del volo ha segnalato un problema di pressurizzazione in cabina, che ha portato al rilascio delle maschere d’ossigeno per i passeggeri. Foto pubblicate dalla Federal Aviation Administration (Faa), l’autorità per l’aeronautica civile degli Stati Uniti, mostrano che uno dei finestrini è mancante a seguito dell’evento.

Un passeggero di nome Kyle Rinker ha raccontato che poco dopo il decollo da Portland, il finestrino è stato improvvisamente risucchiato all’esterno con un suono simile a un “pop”. Rinker ha poi aggiunto: «Non ci siamo accorti subito di quanto fosse accaduto finché le maschere d’ossigeno non sono scese». Secondo alcune ricostruzioni, nei sedili accanto al finestrino saltato non era seduto nessun passeggero.

