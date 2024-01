Tiziana Tozzo e Morgan Algeri: le ipotesi guasto all’auto, malore ed errore umano per l’incidente del Suv nel Lago di Como

La morte di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, finiti con un Suv nel lago di Como, rimane ancora un mistero. Lei, 45 anni, era un’impiegata e aveva un figlio di 14 anni. Lui, pilota d’aereo, aveva noleggiato il Mercedes da qualche mese. La loro amicizia era nata sui social network, e lì avevano deciso per il loro primo appuntamento: sono andati a Villa Geno. Ma è la dinamica di quello che ancora sembra un incidente a stupire: prima i due hanno scherzato fuori dall’auto, poi sono saliti e Algeri ha acceso il motore. Per poi ingranare la marcia e partire di scatto verso il parapetto, sfondare la ringhiera e finire in acqua. Morgan Algeri e Tiziana Tozzo hanno lottato per uscire dall’auto. I vigili del fuoco hanno ripescato i corpi quando stava albeggiando.

Brembate di Sotto

Il 38enne Morgan Algeri veniva da Brembate di Sotto in provincia di Bergamo. Era un esperto pilota d’aerei oltre che istruttore di volo alla Scuola di Caravaggio. Era uscito da poco da una relazione. Così come Tozzo, che aveva divorziato dopo una lunga separazione. Lavorava allo stabilimento Rio Mare di Cermenate. L’ipotesi di una fine violenta attualmente non viene scartata. Ma ne mancano i motivi, visto che i due erano alla prima uscita insieme e nessuno aveva mai manifestato il proposito di suicidarsi. I vigili del fuoco hanno recuperato anche gli smartphone dei due. Che hanno mangiato insieme, e i camerieri del ristorante non hanno visto liti.

La cena

La cena si è svolta in un ristorante a Capiago Intimiano, a pochi chilometri da Como. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono quelle dell’errore umano, del malore e del guasto all’automobile. Ma non si esclude il gesto volontario. Il Suv è stato sequestrato e sarà analizzato. Ma dai primi accertamenti non è emerso nulla di anomalo. Un altro incidente si è verificato pochi giorni fa a Colico. Anche qui si parla di una manovra errata.

