Austria, cabinovia si schianta in Tirolo: 4 feriti gravi. L’ipotesi di un albero sui cavi

Pauroso incidente questa mattina in Austria, nel comprensorio sciistico di Hochoetz in Tirolo. Una cabinovia si è staccata dall’impianto e si è schiantata al suolo. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.15, tra il pilone 8 e il 9 della funivia Acherkogelbahn a Oetz. Sarebbero quattro le persone che in quel momento erano all’interno della cabina, tutte e quattro in gravi condizioni. Per il momento le autorità avrebbero escluso il guasto tecnico. Dopo i primi rilievi, l’ipotesi più accreditata è che un albero sia caduto sui cavi che sostengono il sistema di trasporto via fune, di collegamento alle piste. Non sono ancora note le generalità dei feriti. Il servizio negli impianti di risalita è momentaneamente sospeso, e la compagnia che lo gestisce ha comunicato di aver trasferito tutti gli ospiti in montagna o a valle. Nel comprensorio le altre attività sciistiche proseguono.

Leggi anche: