Il deputato Emanuele Pozzolo è stato sospeso da Fratelli d’Italia

In via cautelare arriva lo stop del parlamentare dal partito guidato da Giorgia Meloni

Il deputato Emanuele Pozzolo è stato sospeso dal gruppo di FdI. A deciderlo l’ufficio di presidenza del gruppo, come spiegano fonti parlamentari all’Ansa. «L’ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera – spiega il capogruppo Tommaso Foti – ha adottato in data odierna, in via d’urgenza, la misura cautelare della sospensione dal gruppo stesso dell’onorevole Emanuele Pozzolo». Nel caso dello sparo di Capodanno partito dalla pistola del deputato FdI nella festa alla pro loco di Rosazza rimane il mistero su chi ha premuto il grilletto. La vittima, rimasta ferita dal colpo, Luca Campana, ha detto di aver visto Pozzolo con l’arma in mano più o meno in concomitanza dello sparo che lo ha colpito. E a confermare il resoconto dell’operaio anche altre testimonianze. «Il deputato Pozzolo è arrivato dopo mezzanotte, era brillo», hanno riferito diversi presenti al veglione, secondo quanto scritto oggi su La Stampa. C’è anche un buco di venti secondi tra la scena dei tre vicini ovvero: Pozzolo, Campana e Pablito Morello, genero della vittima e caposcorta di Andrea Delmastro. Venti secondi prima della detonazione.

Lo schiaffo al deputato subito dopo lo sparo

Oggi sul quotidiano torinese si riportano gli attimi dopo lo sparo, raccontati da un testimone. «Arriva Campana, dove eravamo noi. Urlava: “Mi hanno sparato! Mi hanno sparato”. “Ma va”, ho detto io. “Sarà un botto di Capodanno”. E lui: “No, ti giuro, mi hanno sparato”. Era così agitato che prima gli ho detto di calmarsi, poi gli ho dato un schiaffo. Si toccava la gamba, perdeva sangue. L’ho aiutato a togliersi i pantaloni: quando ha visto la ferita è svenuto. Allora abbiamo chiamato i soccorsi». A quel punto un altro esponente locale ricorda che la moglie: «Urlava “Mettete via quella pistola”. Pozzolo era come tramortito. Al punto che mia moglie ha dovuto tirargli uno schiaffo per farlo rinsavire. La piccola pistola, in quel momento, era poggiata sul tavolo». Infine sarà il caposcorta di Delmastro a metter la mini revolver su uno scaffale in alto fino all’arrivo dei carabinieri.

Luca Campana e i tempi lunghi di guarigione

Intanto si allungano i i tempi della completa guarigione di Luca Campana, 31enne elettricista di Candelo rimasto ferito dal proiettile esploso dalla pistola del deputato. I dieci giorni di prognosi indicati inizialmente dai medici terminano domani ma il giovane fatica ancora con le stampelle. Campana, assistito dall’avvocato Marco Romanello, ha presentato una querela contro Pozzolo. Il proiettile lo ha colpito nel quadricipite di una coscia.

