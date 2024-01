Caivano, bimba cade dal secondo piano: è in prognosi riservata

Una bambina di cinque anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo di Caivano in provincia di Napoli. È successo in via Volta: la caduta è stata attutita dai fili della biancheria. La ragazzina si trova all’ospedale Santobono in prognosi riservata ed è stata sottoposta a una Tac per verificare le sue condizioni. I carabinieri indagano per chiarire le responsabilità. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la piccola sarebbe stata sola nell’appartamento al momento della caduta.

