No! Stephen Hawking non risulta coinvolto in una “orgia dei minori” sull’isola di Epstein

Il testo diffuso online non risulta in nessuno dei documenti rilasciati dal giudice di New York

La recente pubblicazione dei documenti sul caso Epstein, a seguito di un’ordinanza del giudice di New York, ha scatenato molte fantasie. Tra queste, la presenza di Stephen Hawking quale complice di atti osceni insieme al finanziario defunto suicida nel 2019. Secondo un documento, riportante un interrogatorio, un testimone avrebbe raccontato che al fisico Stephen Hawking piaceva guardare dei nani nudi mentre risolvevano equazioni matematiche complesse con una lavagna troppo alta. Altri, condividendo il presunto screen del documento, parlano del fisico coinvolto in una «orgia dei minori”».

Il testo diffuso tramite uno screen non risulta presente nei documenti rilasciati dal giudice di New York.

Il testo risulta creato da un utente Twitter/X, il quale ha ammesso la falsità.

Analisi

Riportiamo di seguito un post contenente il presunto screen del documento, così commentato dall’utente Facebook:

I documenti di Jeffrey Epstein rivelano il coinvolgimento del famoso prof Stephen Hawking nell'”orgia dei minori” sull’isola del predatore

Ecco il contenuto del presunto screen:

Q: Did Jeffrey ever talk to you about Stephen Hawking’s proclivities? A: Yes, he liked watching undressed midgets solve complex equations on a too-high-up chalkboard.

Lo screen viene fatto circolare tradotto:

Ecco un ulteriore esempio:

Anche Stephen Hawkings presente nella lista come assiduo visitatore a l’isola di Saint James. Secondo una testimonianza, amava guardare le donne spogliarsi… Si legge: Aspetta, mi stai dicendo che Stephen Hawking frequentava l’isola per piacere? Sì, a Jeffrey piaceva avere intellettuali visitare l’isola in modo da poterli premiare per la loro duro lavoro per l’umanità e per gli altri. Jeffrey ti ha mai parlato di Le inclinazioni di Stephen Hawking? Sì, gli piaceva guardare i nani svestiti. I miti continuano a crollare!

La narrazione prosegue con altri post dove vengono riportate le seguenti affermazioni:

Stephen Hawking Cosmologo e fisico, in una e-mail. epstein diceva, scriveva, che gli piaceva vedere dei nani nudi che sopra una tavola scrivevano su una lavagna formule matematiche.

Nessuna traccia del documento nel fascicolo Epstein

Consultando l’intero archivio dei documenti resi pubblici dopo l’ordinanza del giudice di New York, il testo diffuso attraverso il presunto screen risulta inesistente. Il nome di Stephen Hawking viene citato in una mail del 2015 di Epstein dove offriva una ricompensa per chi si faceva avanti riguardo la teoria che vede il fisico partecipe durante un’orgia con dei minorenni.

L’origine del falso screen su Stephen Hawking

Il falso screen risulta pubblicato per la prima volta sui social dall’utente Twitter/X Drefanzor Memes (@drefanzor).

In un tweet successivo, l’utente dichiara apertamente la falsità dello screen, sostenendo che fosse un meme «abbastanza stravagante da essere ovvio».

Conclusioni

Circola un falso screen con il quale verrebbe accusato il fisico Stephen Hawking (defunto nel 2018) coinvolto negli scandali sessuali del finanziario Epstein. Il testo presente nello screen, attribuito ai recenti documenti rilasciati per ordine di un giudice di New York, non esiste. Stephen Hawking viene citato una volta in una mail di Epstein, senza risultare coinvolto in alcuna “orgia di minori”.

