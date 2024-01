Il dramma dell’Accademia della Crusca: «Il nostro profilo Facebook oscurato senza un perché»

Un mistero aleggia sui social: perché il profilo Facebook dell’Accademia della Crusca è stato oscurato? La secolare istituzione fiorentina non sembra avere una risposta a questo quesito: «Non conosciamo i motivi di questo provvedimento, che ci provoca non poca preoccupazione e molto dispiacere per non poter raggiungere, come di consueto, i nostri lettori su quel canale», hanno spiegato a Repubblica. La pagina ha subìto uno stop forzato dallo scorso 21 dicembre. «Abbiamo coperto il tuo post perché potrebbe contenere immagini forti»: questo il messaggio che ha colto di sorpresa gli amministratori della pagina. Che non riescono a capire in cosa possa consistere il contenuto incriminato, considerata l’attenzione che l’Accademia dedica al profilo.

L’ultimo post? «Un’iniziativa sui dialetti»

«L’ultimo nostro post – spiega Marco Biffi, l’accademico responsabile della comunicazione su web – riguardava una nostra iniziativa sulle parole dialettali relative alle feste di Natale. E l’immagine che abbiamo scelto era una carta dei dialetti». Un problema non di poco conto: «Grazie a Facebook, raggiungiamo 450 mila amici appartenenti a quelle fasce di pubblico che non consultano il nostro sito, frequentato soprattutto dai linguisti. I social (curati da un vero e proprio team di lavoro) fanno da amplificatori alle nostre iniziative, vi segnaliamo le consulenze linguistiche con link al sito, rilanciamo notizie pubblicate sul web corredandle di immagini e rendendole fruibili il più possibile». Ad oggi, però, chi prova a rintracciare l’accademia sul social trova davanti un messaggio: «Questo contenuto non è al momento disponibile».

Inspiegabile silenzio

Un simile episodio era già successo il 23 giugno 2023, ma allora in 48 ore la pagina Facebook era stata ripristinata. Adesso invece sono già passate quasi tre settimane di inspiegabile silenzio. Che si sia trattato di un errore di algoritmo? Al momento, non si sa. «Abbiamo fatto un’immediata segnalazione chiedendo di sbloccare la pagina e di conoscere i contenuti di questo oscuramento ma finora non abbiamo ottenuto risposte», ha detto Biffi. «Attualmente il profilo è in attesa di un controllo da parte dell’azienda: non sappiamo quanto tempo impiegherà questa operazione, ma speriamo che quello che riteniamo essere un disguido si risolva quanto prima – si legge sul sito dell’Accademia della Crusca – Nell’attesa di tornare visibili, vi invitiamo a continuare a seguirci sui nostri profili ufficiali di Instagram e X».

Leggi anche: