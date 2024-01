L’Aquila, valanga travolge cinque escursionisti: un morto

Un uomo di 45 anni è morta in un incidente di montagna sul monte Sirente, nell’area del comune di Secinaro, in provincia de L’Aquila, dopo che una valanga ha travolto un gruppo di cinque escursionisti nei pressi del canale Maiori. Gli altri quattro sono stati individuati dalle squadre del soccorso alpino e sono stati messi in salvo, dopo aver ricevuto le prime cure. Sul posto è arrivato anche un elicottero del 118 e i finanzieri Sagf dell’Aquila. Il medico dell’elisoccorso, una volta individuato l’escursionista disperso, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sono quindi iniziate le operazioni di recupero della salma e dei compagni di gita via terra ad opera delle squadre di soccorritori. La vittima dell’incidente è Luca Nunzi, 45 anni, de L’Aquila.

