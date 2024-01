Giorgia Meloni festeggia il compleanno a “Un giorno da pecora”: «Il regalo che vorrei? Dormire» – Il video

L’intervento in diretta della premier su Rai Radio 1: «Conte m’ha fatto gli auguri all’alba, Schlein non lo so. Nel 2027? Sarò ancora qui»

Nel giorno del suo 47esimo compleanno, Giorgia Meloni è intervenuta in diretta a Un giorno da pecora, la trasmissione di Rai Radio 1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. «Me ne sento 47 di anni, forse anche 48 o 49 in questo momento. Dopo le feste me ne sento anche di più, quando sali sulla bilancia ci sono queste dinamiche qua», ha scherzato la premier. A far pesare in modo particolare gli anni contribuisce poi anche un altro fattore: un anno a Palazzo Chigi, ha scherzato la premier, «vale una legislatura intera». E il risultato è che «un annetto in realtà ti sembrano cinque». Ai microfoni della trasmissione, Meloni ha svelato anche chi tra gli altri leader politici le ha fatto gli auguri di compleanno. «Non so se Elly Schlein me li ha fatti, ma Giuseppe Conte sì, all’alba. Quelli li ho letti». Ma i due principali leader dell’opposizione non sono certo gli unici ad aver pensato alla premier nel giorno del suo compleanno. Tra gli altri ci sono anche alleati interni ed esteri della premier, come la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il premier britannico Rishi Sunak e il leader della Lega Matteo Salvini.

«Ho attualmente sul telefono circa 1.400 sms inevasi. Ho la tradizione di cercare di rispondere a tutti, per la prima volta in vita mia confesso che non so se ce la farò», ha spiegato Meloni, cogliendo l’occasione dell’intervento in diretta per ringraziare tutti. «Cercherò di rispondere, magari fra marzo e aprile, ma li leggerò», ha assicurato la premier. Tra i leader internazionali, ce n’è uno però che sicuramente gli auguri di compleanno a Meloni non li ha fatti: si tratta del premier indiano Narendra Modi, che secondo migliaia di utenti social indiani sarebbe il partner perfetto della leader di Fratelli d’Italia. «Non abbiamo il numero, ci telefoniamo per vie più istituzionali», ha spiegato Meloni a Un giorno da pecora. Quando le è stato chiesto che regalo vorrebbe ricevere, la premier ha risposto senza esitazioni: «Dormire». Mentre alla domanda se sarà ancora a Palazzo Chigi quando compirà 50 anni, Meloni si è mostrata ottimista: «Sarà a gennaio 2027, quindi per forza, ci tocca».

