No! Questa lista dei “frequentatori delle feste di Epstein” non esiste

Non si trova alcuna traccia nei documenti e alcuni dei nomi non vengono mai citati nel caso

Circola una fantomatica lista dei “frequentatori delle feste di Epstein“. Al suo interno leggiamo i nomi di Tom Hanks, Oprah Winfrey e il Primo ministro canadese Justin Trudeau che, come spiegato in un articolo precedente, non vengono citati in alcun documento relativo al caso. Di fatto, nei documenti rilasciati in passato e nel 2024, grazie a un’ordinanza del giudice di New York, la lista non esiste.

Per chi ha fretta

La lista non è presente in nessuno dei documenti del processo.

Nella lista sono presenti nomi di persone mai citate nei documenti ufficiali.

Alcune delle persone elencate sono citate nei documenti per caso o in semplici domande dove poi viene negata o non confermata la loro presenza nelle abitazioni di Epstein.

Analisi

Ecco il lungo elenco dei personaggi citati nei post social, preceduto dal seguente testo:

Svelate le 150 persone legate alla vicenda giudiziaria di Jeffrey Epstein, il finanziere americano che si è “suicidato” nel 2019 in cella mentre aspettava il processo per traffico sessuale di minorenni. I loro nomi sono stati tenuti segreti per anni finché un giudice non ha stabilito che non c’e’ alcuna giustificazione legale per continuare a mantenerli segreti. Questi 150 personaggi frequentavano assiduamente l’isola dove si svolgevano festini a base di droga, Adrenocromo, pedofilia e abusi sessuali. Tra i nomi una serie di soci di Epstein precedentemente identificati come John o Jane Doe in una causa intentata da Virginia Giuffre contro l’ex amante del finanziere, Ghislaine Maxwell, condannata a 20 anni per aver reclutato le vittime minorenni. Tra i nomi più importanti possiamo leggere il principe Andrea, l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, JOE BIDEN e BILL GATES. PS: Donald Trump NON è nella lista dei frequentatori delle feste del miliardario Epstein contrariamente da quanto affermato scandalosamente dai media mainstream Italiani.

La “lista frequentatori delle feste di Epstein” circola da almeno un anno

Come possiamo vedere dal seguente tweet, circola almeno da gennaio 2023.

La lista non trova riscontro

Non si trova nei documenti ufficiale. Non risulta nemmeno compatibile con la lista dei nomi presenti nel sito Epsteinsblackbook.com, così come non viene confermata l’esistenza attraverso i documenti resi pubblici dal giudice di New York.

Per fare un esempio, Tom Hanks non compare in nessuno dei documenti rilasciati nel 2024, così come non compare nel “Libro Nero di Epstein” o in altri documenti ancora sul caso. Come l’attore, non compaiono altri personaggi come Oprah Winfrey e il Primo ministro canadese Justin Trudeau.

Bruce Willis compare nei documenti rilasciati dal giudice di New York, ma solo perché presente in una domanda posta durante un’interrogatorio. Anche Madonna è presente nei files, ma solo perché contenuta in un salvataggio di una pagina del Daily Mail senza essere collegata in alcun modo con il caso Epstein.

Un particolare della falsa lista riguarda la totale assenza di Donald Trump, presente sia nel “Libro Nero di Epstein” che nei documenti rilasciati nel 2024 come spiegato nell’articolo dedicato, dove spieghiamo un fatto fondamentale da considerare: la sola citazione nei numerosi documenti non indica che un personaggio sia complice di Epstein.

Conclusioni

La lista dei frequentatori delle feste di Epstein che circola online non esiste. Al suo interno vengono citati personaggi che non vengono affatto nominati nei documenti rilasciati dal giudice di New York, così come in molti altri diffusi in precedenza. Il fatto che un nome compaia al loro interno non indica che siano complici di Epstein.

