Milano, ronde di cittadini e manifesti con il volto del ricercato. Così è stato preso il ladro di Baggio

Residenti e commercianti del quartiere Baggio, a Milano, lo cercavano da giorni. C’era chi, dopo i furti nelle abitazioni, aveva stampato la sua faccia su dei volantini appiccicandoli sulle vie della zona e rilanciando sui social. «Attenzione, questa persona è stata vista entrare in molte case del quartiere. Segnalatelo al 112», recitava l’avviso. Sempre in rete giravano video dell’uomo, inseguito dagli abitanti per strada. E alla fine, il ladro seriale di Baggio, racconta il Corriere della Sera, è stato preso. Si tratta di un 24enne romeno, con precedenti, fermato dalla polizia con l’accusa di rapina e furto aggravati. Tra dicembre e i primi giorni del 2024 ha colpito più volte tanto da far preoccupare abitanti e attività nella zona, scatenando una sorta di caccia all’uomo. Uno dei furti in una pizzeria di via Chiostergi, racconta il quotidiano, la notte del 3 gennaio, dove ha portato via alcolici, vini e super alcolici

per un totale di 2.000 euro. Il 9 gennaio, invece, marito e moglie lo hanno sorpreso nel loro appartamento in via Canevari. Alla vista dei due, il 24enne ha minacciato il marito, ferendolo al viso e scappando via con due pc, un orologio e un paio di occhiali. Adesso il fermato si trova nel carcere di San Vittore dov’è in attesa della valutazione della misura cautelare.

