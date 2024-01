Precipita elicottero con sciatori in Canada, morti 3 altoatesini mentre facevano heliskiing

Tre altoatesini sono morti dopo un incidente in elicottero in Canada. L’incidente è avvenuto alle 4 di ieri pomeriggio, 22 gennaio, durante un’uscita di heliskiing a Terrace in British Columbia. Ferite gravemente le quattro persone che si trovavano a bordo dell’elicottero. Tra le vittime c’è Heiner Junior Oberrauch, detto Heinzi, fratello di Jakob Oberrauch, ad del gruppo Sportler, che è rimasto ferito. Il manager è ricoverato in ospedale ma sarebbe cosciente. «Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per sostenere le indagini sulle cause dell’incidente» ha spiegato al i il presidente di Northern escape heli-skiin, John Forrest, a capo della compagnia proprietaria dell’elicottero precipitato. Secondo i media locali, i soccorritori, arrivati sul luogo dell’incidente con tre ambulanze aeree e cinque di terra, hanno salvato quattro persone, ricoverate in condizioni critiche al Mills Memorial Hospital di Terrace.

In aggiornamento

