Gigi D’Alessio a Viva Rai2 canta e suona al pianoforte in strada – Il video

Portare la musica in strada. Letteralmente. Durante il morning show “Viva Rai2” di ieri condotto da Fiorello, il cantautore napoletano Gigi D’Alessio si è esibito sulle note del celebre brano Non dirgli mai, a un semaforo del Lungotevere Diaz, fuori dallo stadio dei Marmi a Roma. Allo scattare del rosso è stato infatti portato, con tanto di pianoforte, al centro delle strisce pedonali per cantare davanti agli automobilisti (attoniti). «Questa volta ti sei superato», ha detto Fiorello senza alcun dubbio nel “glass” di Viva Rai2.

