No! La farina di grilli non è un veicolo per la trasmissione di DNA nel genoma umano

Non abbiamo molte informazioni su Dorothea Thul e la sua “scomparsa”, ma questo non dimostra le sue fantasiose tesi

Diverse condivisioni Facebook sostengono che la farina di grilli sarebbe un alimento in grado di trasferire DNA estraneo nel nostro genoma. Tale “scoperta” viene attribuita alla pediatra tedesca Dorothea Thul. Per le ragioni che vedremo a breve, risulta una storia pensata per attirare l’attenzione di chi è già predisposto a credere nelle narrazioni No vax. Dalla grafica che accompagna le condivisioni, risulta presente il logo della setta complottista No Vax nota come ViVi.

Per chi ha fretta:

Non esistono fonti né riguardo a Thul né sullla possibilità che un alimento modifichi il nostro DNA.

La donna sarebbe stata fatta sparire per le sue “rivelazioni” sulla farina di grillo e la possibilità che permetta il trasferimento di DNA estraneo nel nostro genoma.

Analisi

I post riguardo a questo complotto per censurare la “verità” sulla farina di grilli sono accompagnati da didascalie come la seguente:

Non dimentichiamo anche questa Dottoressa Tedesca..

Ci aveva lasciato una testimonianza importante. Facciamo girare!

Segue lo screen di un altro post condiviso su Telegram col seguente testo:

L’ultimo appello prima della scomparsa!

Dopo il suo accorato appello, è stato perquisito il suo studio e lei è scomparsa senza lasciare traccia.

La pediatra tedesca Dhorothea Thul argomentava contro il Regolamento Europeo 5/2023 che autorizza l’introduzione di farina di grilli negli alimenti.

Dice:

non si tratta solo di semplice farina di insetti, ma di un veicolo per la trasmissione di sequenze di DNA pronte a migrare nel genoma umano per modificarlo, esattamente come è avvenuto con i sieri genici sperimentali.

Il cibo non modifica il DNA

Il nome corretto dovrebbe essere «Dorothea Thul» e sarebbe scomparsa – secondo le narrazioni dei suoi sostenitori – dopo le sue presunte rivelazioni sulla farina di grilli e la possibilità che – sfidando ogni nozione scolastica di biologia – possa permettere il trasferimento di DNA estraneo nel nostro genoma. Ecco quanto riportato sul sito della Società Italiana Farmacologia:

In che modo i cibi possono influenzare l’espressione dei nostri geni? Il cibo non modifica il DNA delle nostre cellule, ma alcuni elementi della nostra dieta sono in grado di influenzare come le istruzioni contenute nel DNA vengano elaborate dall’organismo.

La narrazione che ricorda quella sui vaccini a mRNA contaminati da materiale genetico estraneo, che avevamo analizzato qui e qui.

Il complottismo

Non è stato facile recuperare informazioni sul personaggio, visto che non è esattamente nota per le sue doti da “luminare” della medicina. Viene riconosciuta come una teorica del complotto e negazionista della pandemia Covid-19. Tra le sue uscite troviamo quella sulla bandiera arcobaleno LGBT che definisce «simbolo dei satanisti e dei pedofili che adorano il diavolo».

Abbiamo chiesto maggiori informazioni anche ai colleghi tedeschi di Correctiv, i quali non dispongono di maggiori informazioni rispetto a quelle che siamo riusciti a raccogliere attraverso le fonti nostrane. Sappiamo per certo solo che la donna aveva un canale Telegram, il quale risulta inattivo da circa sei mesi. Ed è soprattutto attraverso la App di messaggistica che i suoi video continuano a circolare, raggiungendo una notevole viralità.

Le allusioni (non confermate) su una sua condanna per antisemitismo

Alcuni utenti sostengono su Twitter (qui e qui) – citando una fonte giornalistica locale -, che Thul sia stata condannata nel settembre 2023 per aver aver diffuso tramite il suo canale Telegram, non certo allusioni sulla farina di grilli, ma contenuti di stampo antisemita segnalati alle autorità tedesche da parte di alcuni utenti.

Ma la fonte in oggetto non nomina la persona interessata dal provvedimento giudiziario, per tanto non abbiamo modo di confermare questa informazione, che spiegherebbe altrimenti la sua improvvisa inattività.

Conclusioni

Ovviamente non è possibile avere conferme scientifiche riguardo a una presunta contaminazione di DNA estraneo nel nostro genoma semplicemente assumendo nella dieta la farina di grilli. Questo va ben oltre le nozioni di base riguardo alla biologia che possiamo imparare frequentando la scuola dell’obbligo. Anche sulla donna che ha diffuso queste tesi fantasiose si hanno poche informazioni.

