Affondata la nave russa Ivanovets vicino alla Crimea, il colpo dell’intelligence ucraina nel Mar Nero – Il video

Per il momento, l’operazione di salvataggio della flotta russa non ha avuto alcun esito

L’agenzia di intelligence militare ucraina Gur ha annunciato che una delle sue unità ha distrutto e affondato la nave Ivanovets della flotta russa nel Mar Nero durante la notte, attorno alle 4 (ora locale). Secondo quanto riportato dalla Gur e documentato con un video pubblicato su Telegram, la nave nemica stava effettuando un controllo nel Mar Nero, in prossimità del lago Donuzlav, il più profondo della Crimea che ospita una base navale. Lo scafo è stato poi raggiunto da una serie di colpi che hanno provocato danni irreparabili nell’immediato e il successivo affondo del veicolo. Stando a quanto appreso finora dalla Gur, per il momento l’operazione di ricerca e salvataggio per gli occupanti russi nel Donuzlav non ha avuto ancora alcun esito. La Bbc riferisce, però, che le autorità russe non hanno ancora fornito informazioni in merito. Tuttavia, fa sapere che il blogger militare russo Voenkor Kotenok ha confermato che la nave sarebbe affondata dopo essere stata colpita tre volte da droni navali. L’intelligence ucraina sostiene che l’imbarcazione, dal valore di circa 60/70 milioni di dollari, è stata colpita dai soldati della sua unità speciale “Gruppo 13”.

Leggi anche: