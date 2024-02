Francesca Michielin al suo primo milione di euro sulle orme di Fedez. Boom di entrate per la sua Cheeks srl, guidata da mamma Vanna

Francesca Michielin è arrivata a fine 2023 a raggiungere il suo primo milione di euro. Intorno a quella cifra infatti è stimato il fatturato della sua Cheeks srl, fondata dalla cantante nel 2017 trasformando la società personale con cui aveva iniziato la sua carriera da giovanissima. Oggi Francesca è una cantante ormai affermata nonostante i suoi 28 anni, ed è anche un volto noto di Sky avendo partecipato sia come concorrente che come conduttrice al talent show X Factor. Proprio lì era sbocciata per altro vincendo a soli 16 anni di età la quinta edizione nel 2011.

L’unione artistica con Fedez poi diventato modello di business

Due anni dopo la vittoria nel talent show la Michielin ha inciso il suo primo duetto con Fedez, “Cigno nero”, doppio disco di platino con 60 mila copie digitali vendute, che ha consolidato il suo successo. Il duo si è ripetuto nel 2014 con “Magnifica”, che è stato un successo ancora più grande: sei volte disco di platino avendo venduto 300 mila copie digitali. Sette anni più tardi i due sono tornati a fare coppia canora al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Chiamami per nome” che si è classificato al secondo posto alle spalle dei Maneskin. L’unione artistica fra i due è stata feconda, ma Michielin ha preso da Fedez anche il modello di business: una società per la realizzazione dei prodotti foniografici, l’edizione musicale, l’organizzazione dei concerti e il merchandising. E come è accaduto a Fedez l’amministrazione della società è stata affidata alla mamma. Quella di Francesca si chiama Vanna Moro, ed ha anche il 25% del capitale della Cheeks srl. Il 75% è in mano a Michielin, che quindi ha un peso nettamente superiore a quello che Fedez ha nelle sue società, dove il 95% del capitale è saldamente in mano a mamma e papà.

Le vendite di magliette, fasce e spille di Francesca

Ad avere contribuito alla crescita del fatturato di Cheeks srl è anche la sezione “shop” del sito www.francescamichielin.it su cui vengono effettuate le vendite online sia di Lp in vinile che dei suoi album digitali ma anche – legati ad ogni album – di vario merchandising. Ci sono magliette, fasce per i capelli, bigliettini con massime, felpe, cappellini e spille o firmate da Michielin o siglate con i suoi brani di maggiore successo. Nel 2022 la società aveva chiuso anche con un discreto utile di poco inferiore ai 300 mila euro mostrando una bella redditività, visto che all’epoca il fatturato era di 711.448 euro. La società possiede anche una bottega di 54 metri quadrati e un appartamento di 7,5 vani ad Asolo, in provincia di Treviso (la famiglia Michielin è originaria di Bassano del Grappa).

Il racconto di Michielin sul ruolo avuto da mamma (e papà)

Francesca ha raramente parlato della sua famiglia nelle interviste pubbliche. Lo ha fatto però nel 2018 a Perugia in un confronto organizzato dal Corriere dell’Umbria con alcuni giovani studenti delle scuole della città. In quella occasione Michielin aveva spiegato di non avere potuto avere una adolescenza normale, e che mentre tutti i suoi compagni di scuola il sabato sera uscivano per divertirsi, lei era costretta a stare a casa per fare le versioni di latino. Ma ha spiegato di essere stata sempre supportata da mamma e papà in questa sua vocazione musicale (che aveva anche il fratello, che non ha avuto lo stesso successo). «I miei genitori», raccontò allora, «ci hanno sempre portati in giro a vedere concerti, a fare un sacco di cose Con le nostre prime band ci aiutavano a montare gli strumenti. Sono sempre stati super rock and roll. E ci hanno anche portato a vedere concerti bellissimi come quelli di Paul McCartney, Bob Dylan, o Red Hot Chili Peppers».

