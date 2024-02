Annalisa al FantaSanremo: «Farei una festona la sera con Mahmood. E lo metterei nella mia squadra ideale. La sorpresa? I Ricchi e i Poveri» – Il video

Annalisa ha terminato le sue prove ufficiali al teatro Ariston prima della partenza del Festival di Sanremo e con un po’ di tempo libero si è collegata in diretta Instagram con il FantaSanremo, che come tutti gli anni movimenterà a modo suo la manifestazione canora. Alla cantante restano libere due sere, e confessa che le piacerebbe per allentare la tensione che la sta divorando potere festeggiare “una seratona” con il collega Mahmood, che pure sarà uno dei suoi rivali più temibili nella gara di canzoni.

La squadra ideale del Fanta? Emma in testa. Dentro anche Diodato

Secondo Annalisa la sorpresa di questa edizione potrebbero essere i Ricchi e Poveri, che non sono novellini ma pochi indicano fra i favoriti. Per questo la cantante li metterebbe dentro la sua squadra virtuale del FantaSanremo. In cima vorrebbe però Emma, che ha già vinto in passato e anche ora è puntatissima dai concorrenti del gioco. Poi terrebbe in squadra Mahmood verso cui è evidentemente positivissima e a chiudere inserirebbe Diodato. Un gruppo che certo se qualche bonus riuscisse ad acchiapparlo (ce ne sono per chi si esibisce primo sul palco, come per chi lo fa per ultimo con punti extra per ore da piena notte e ce ne sono pure per chi cantando si arrampica per qualche passo sulla scalona del teatro).

