È morto Carl Weathers, fu Apollo Creed in Rocky: aveva 76 anni

È morto giovedì 31 gennaio a 76 anni a Los Angeles Carl Weathers, l’attore noto soprattutto per aver interpretato Apollo Creed nei primi quattro film di Rocky. Nel primo capitolo della saga, è l’antagonista di Sylvester Stallone per poi diventarne amico e allenatore, fino alla morte sul ring contro Ivan Drago. Nato a New Orleans il 14 gennaio 1948, prima di avviarsi alla carriera da attore è stato per alcuni anni un giocatore professionista di football americano, fino al 1974. Due anni più tardi Stallone lo ha scelto per il suo Rocky, partecipando poi a decine di pellicole e serie tv. Tra i lavori più importanti, Predator di John McTiernan nei panni del maggiore George Dillon, l’ex campione di golf Chubbs Peterson che insegna la tecnica di gioco ad Adam Sandler in Un tipo imprevedibile – Happy GIlmore, fino alla nomination agli Emmy Award per la sua interpretazione nei panni di Greef Karga in The Mandalorian, la serie tv spin off di Star Wars prodotta da Lucasfilm. Weathers ha anche preso parte con continuità a Street Justice, L’ispettore Tibbs, The Shield e Chicago Justice e ha ottenuto tantissimi ruoli minori in serie tv come Law & Order, Chicago P.D., Chicago Fire, E.R Medici in prima linea. Era sposato e aveva due figli.

