Cile, l’ex presidente Sebastián Piñera muore in un tragico incidente: l’elicottero precipita in un lago – Il video

L’ex presidente cileno Sebastián Piñera è morto in un incidente aereo. Il mezzo su cui era a bordo è precipitato in Cile nelle acque de lago Ranco. Proprio lui, secondo le prime informazioni trapelate dai media locali, sarebbe stato alla guida del velivolo, che era di sua proprietà. Non era solo: insieme a lui viaggiavano altre quattro persone. E tra loro, tre (tra cui un parente dell’ex presidente) sarebbero riuscite a salvarsi. I sopravvissuti hanno raccontato che Piñera, 74 anni, non sarebbe riuscito a sganciarsi dalla cintura di sicurezza, e sarebbe dunque tragicamente morto affogato. La Marina ha poi raggiunto il luogo dove è caduto l’elicottero, insieme al ​​personale di emergenza, i Vigili del Fuoco, i Carabineros e il Samu Metropolitano. Secondo quanto riferisce la televisione cilena, le squadre di soccorso stanno ancora cercando di recuperare il corpo dell’ex presidente. Piñera è stato presidente del Cile dal 2010 al 2014, e poi ha vinto un secondo mandato che lo ha visto tornare al potere dal 2018 al 2022.

Funerali di Stato

Al politico di centrodestra era succeduto nel 2022 il 35enne provenienti dai movimenti della sinistra Gabriel Boric. Poco dopo la notizia del tragico incidente la sua ministra dell’Interno, Carolina Toha, ha

annunciato che l’ex presidente Sebastian Pinera avrà «tutti gli onori ed i riconoscimenti repubblicani che merita», con i funerali di Stato e la proclamazione del lutto nazionale.

