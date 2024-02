Il Fatto: Giorgia Meloni spinge per far condurre un Tg ad Andrea Giambruno

Andrea Giambruno è diventato il vice di Giuseppe Brindisi a Diario del giorno su Rete4. Ma l’ambizione dell’ex compagno di Giorgia Meloni, mollato dalla premier dopo i fuorionda di Striscia la notizia, sarebbe quella di condurre un telegiornale. E, scrive oggi Il Fatto Quotidiano, la premier starebbe spingendo per fargli realizzare questo suo desiderio. Giambruno avrebbe chiesto ai vertici di Mediaset la conduzione del Tg4 o di Studio Aperto. E Meloni, secondo due fonti a lei vicine, vorrebbe che questa soluzione andasse in porto. Allo scopo di «limitare i danni». Ovvero, evitare che l’ex compagno possa metterla in imbarazzo. Mentre lui starebbe riflettendo anche su altre offerte arrivategli in questi giorni. Come quella di concedere interviste arrivate da grandi media. Con promesse di compensi a cifre molto alte.

Il ritorno

Secondo il racconto del quotidiano Giambruno ha già fatto pervenire ai vertici di Mediaset la sua richiesta. Confidando di poter trovare spazio in video nei palinsesti 2024-2025. Ma non è stata accolta bene da Pier Silvio Berlusconi. Perché all’interno dell’azienda una sua eventuale promozione sarebbe difficile da giustificare. Soprattutto per le avances e i riferimenti sessisti fatti alle colleghe. In questa ottica arriverebbe il soccorso meloniano. La premier si è mostrata «dispiaciuta» per la situazione professionale dell’ex compagno. Che intanto si è visto a cena nei giorni scorsi con Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, con Fedez e con la giornalista del Corriere della Sera Candida Morvillo. Ma il punto è che la promozione di Giambruno andrebbe a incrociarsi con altre questioni che riguardano il Biscione. Tra queste i tetti pubblicitari.

La pax meloniana

Nei giorni dei fuorionda di Giambruno sui giornali erano trapelati retroscena che descrivevano la premier come irritata proprio nei confronti di Mediaset per l’accaduto. Tanto che proprio il figlio di Silvio Berlusconi aveva dovuto smentire le voci su presunte vendette nei confronti di Palazzo Chigi. Mentre circolavano anche retroscena su altri fuorionda pronti ad uscire. La conduzione di un tg per Andrea Giambruno, è il ragionamento dell’articolo, contribuirebbe a chiudere ogni possibile polemica con Cologno Monzese. E magari evitare altre comparsate come quella ad Atreju. Giorgia vuole disinnescare l’ex?

