Sanremo 2024, la super favorita Annalisa porta all’Ariston un nuovo tormentone – Il video

Un miliardo e 300 milioni di stream, «protagonista delle classifiche assolute degli ultimi anni» – così la presenta Amadeus come ottava cantante in gara – torna all’Ariston per la sesta volta Annalisa con il brano Sinceramente. Piccolo fuori programma al momento dell’annuncio: il conduttore la aspetta dalle scale e rimane sorpreso di vederla sul palco accanto a sé, avendo fatto il suo ingresso lateralmente. «Pensavo si fosse persa dietro le quinte», spiega divertito Amadeus, prima che la 38enne si esibisca al Festival di Sanremo in quello che punta a essere uno dei tormentoni della prossima stagione.

