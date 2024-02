Federica Brignone accetta l’invito di Amadeus, la sciatrice ospite nella prima serata di Sanremo dopo il no di Sinner

Porta il suo sport sul palco dell’Ariston Federica Brignone, prima sciatrice ospite a Sanremo. La 33enne milanese ha accettato l’invito di Amadeus sarà ospite d’eccezione nella prima serata del festival della canzone italiana dove darà visibilità allo sci in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina del 2026. «All’inizio la mia reazione è stata: aiuto, sono impegnata con gli allenamenti e le gare. Poi ho pensato che sarebbe stata l’occasione per vivere un’esperienza unica», ha dichiarato all’Ansa l’atleta, terza nella classifica mondiale e membro del gruppo sportivo militare dei carabinieri. Brignone ripercorre così il suo rapporto con la musica: «Mi è sempre piaciuta, fin da bambina, quando ascoltavo Battisti con mia madre. E penso che anche lo sci sia musica: ogni discesa, ogni curva ha un suo ritmo sempre diverso».

Federica Brignone e la musica

«Da piccola cantavo, anche oggi canto quando scio in libero. Mi piace molto il rock, i Dire Straits, Tracy Chapman, ma amo anche gli artisti italiani, come Marco Mengoni, Laura Pausini. Ho imparato a suonare la chitarra e fatto corsi di hip hop, ma non ho molto tempo, sono sempre in giro». Brignone afferma di comprendere il rifiuto di partecipare a Sanremo di Jannik Sinner. Lo sport, afferma, «è una continua sfida con se stessi, richiede impegno, serietà, dedizione. Nella mia carriera non mi sarei mai aspettata di fare le cose che ho fatto, ogni volta mi sorprendo di riuscire a farcela. Rifiutare è una scelta difficile, ma da atleta lo capisco, perché hai il tuo programma e vuoi concentrarti su quello. Nel mio caso la proposta è caduta bene, perché sono riuscita a organizzarmi in modo da esserci. Ma Jannik è giovane, avrà altre occasioni».

Chi è Federica Brignone

Federica Brignone è una riconosciuta come una delle più talentuose atlete italiane nel mondo dello sci alpino. Nata a Milano nel 1990, ha ereditato la passione per lo sport dalla sua famiglia: suo padre è infatti l’ex sciatore alpino e allenatore di sci, Daniele Brignone. Federica ha debuttato a livello internazionale nel 2006, da allora ha vinto, tra altri riconoscimenti, tre medaglie olimpiche e una Coppa del Mondo Generale. È nota per la sua versatilità e abilità in diverse discipline dello sci, tra cui discesa libera, in supergigante e combinata, ma la sua specialità rimane lo slalom gigante, con cui ha conquistato la gran parte dei propri trofei di prestigio. Il 22 dicembre del 2023 è stata insignita del collare d’oro al merito sportivo, massima onorificenza del Comitato olimpico nazionale italiano.

