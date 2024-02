Dopo le polemiche Geolier porta il dialetto napoletano sul palco di Sanremo 2024 – Il video

In abito nero brillantinato, Geolier è salito sul palco della 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano I p’ me, tu p’ te. Nei giorni scorsi, il cantante di Secondigliano è stato travolto dalle polemiche per il suo testo in dialetto, accusato di essere «incomprensibile». Da chi lo ha definito «congolese stretto» a chi si è detto «imbarazzato per questo scempio»: così i puristi della lingua napoletana hanno demolito senza troppi giri di parole il suo brano. In suo soccorso, però, era intervenuta Barbara d’Urso che in un video social ha tradotto in italiano il testo della canzone.

