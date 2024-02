Sanremo 2024, Ghali sul palco dell’Ariston: «Casa mia, casa tua che differenza c’è?» – Il video

La prima esperienza all’Ariston da big in gara per il rapper 30enne

È il turno di Ghali, sesto cantante in gara, sul palco del Festival di Sanremo 2024. Nella sua prima esperienza all’Ariston da big in gara, porta il brano Casa Mia, mentre nel 2020 cantò Cara Italia e un medley dei suoi successi. «Casa mia, casa tua che differenza c’è?», canta il 30enne rapper italiano nato a Milano da genitori tunisini. Ma anche: «Come fate a dire che qui è tutto normale. Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale, altro che amore». Un brano che parla di radici e identità. Un messaggio chiaro: i confini sono solo linee tracciate su una carta, dal cielo (ma non solo) non vi è differenza tra casa mia e casa tua. «Ci sono delle presenza strane che arrivano da un altro pianeta?», gli chiede Amadeus alla fine della performance, presentando Rich ciolino, l’alieno che Ghali ha deciso di portare a Sanremo, nascosto in platea.

