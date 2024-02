Sanremo 2024, Gazzelle – «Tutto qui»

È indie, è romano, è Gazzelle (nome che riprende le scarpe Adidas Gazelle). All’esordio a Sanremo porta Tutto qui, un brano che riassume tutta la sua poetica: «Parla soprattutto di amore, di persone che non ci sono più e di nostalgia per la vita che non ho vissuto», come l’ha definita ai microfoni Rai. Un’esperienza, quella dell’Ariston, che cercava da tempo perché voleva fare «qualcosa di nuovo, il Festival ha qualcosa che mi affascina da quando sono piccolo». Non è di certo la prima volta per l’indie a Sanremo, ma con uno dei suoi rappresentanti più affermati questa edizione si arricchisce ancor di più di sfumature. Un’operazione, quella di Amadeus, che tenta di ritrarre come in un’istantanea le molteplici sfaccettature della musica italiana. L’artista, Flavio Bruno Pardini (7 dicembre 1989), che è sulla scena da appena sei anni, ha già pubblicato quattro album di successo: Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2021), Dentro (2023). I suoi brani più conosciuti sono Bella Te, Sayonara, Destri e Tuttecose (con Mara Sattei). Come gli piace ripetere spesso, la musica indie è «libera, sincera, con un linguaggio attuale e poetico, fuori dagli schemi». Uno strumento che Gazzelle sa usare come pochi in Italia e che gli ha permesso di passare dall’anonimato ai 47mila spettatori dello Stadio Olimpico di Roma il 9 giugno 2023, la sua prima volta in uno stadio. Questo è il fenomeno Gazzelle in attesa del suo brano inedito Tutto qui che conquisterà anche il tempio della musica italiana.

Il testo di «Tutto qui» di Gazzelle

Lo so che sei stanca

Lo sono anche io

Sembriamo due panda

Amore mio

Ed ogni mattina ti svegli e pensi

“Boh, chissà com’è che oggi tutte a me”

Ma chiamami quando riatterri sul mondo perché

Mi stringo un po’ e sposto un po’ di me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

Lo sai che sei matta, lo sono anche io

Hai perso la calma appresso al mio

Cuore che tutte le notti fa

– Ah

E sai com’è mi sa che c’entri te

Ma chiamami quando ripasserai da casa mia

Che scendo un po’ o sali tu da me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

(da Roma Nord)

Perché perché perché perché ogni tanto è giusto stare anche così

Con il terrore sai di perdersi

E questa vita non impara mai

Ma domani domani domani potremmo anche ridere

O almeno sorridere

Tutto qui

Vorrei guardare il soffitto con te

Stesi sul letto col raffreddore

Chiudere gli occhi e vedere com’è

Chiudere gli occhi e vedere com’è



