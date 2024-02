Sanremo 2024, Irama – «Tu no»

Filippo Maria Fanti (Carrara, 20 dicembre 1995), in arte Irama, è alla quinta partecipazione al Festival di Sanremo: porterà Tu no, una canzone emotiva con sonorità soul. Il debutto alla kermesse arriva nel 2016 quando gareggia nella categoria “Nuove proposte” con il brano Cosa resterà. Tra il 2017 e il 2018 prende parte alla 17esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi che lo vedrà vincitore. Il programma e la canzone inedita presentata durante la competizione, Nera (quadruplo disco di platino), lo lanceranno in vetta alle classifiche. Nel 2019 torna a Sanremo, questa volta gareggiando tra i Campioni: il brano La ragazza con il cuore di latta arriva settimo. Il 2021, l’anno del primo Sanremo senza pubblico, lo fa entrare a suo modo nella storia. Secondo il regolamento della competizione chiunque fosse entrato in contatto con una persona positiva al Covid avrebbe dovuto rispettare un isolamento di cinque giorni. Fu il caso di Irama perché un suo collaboratore risultò positivo. Da regolamento la quarantena avrebbe comportato il suo ritiro, ma Amadeus gli permise di gareggiare con un videoclip registrato durante le prove. È la seconda volta per Sanremo in cui un artista non si esibisce dal vivo: la prima fu con Claudio Villa nel 1955 che utilizzò una sua registrazione fonografica perché colpito da faringite. Nonostante la distanza dal palco, Irama si classificò quinto con La genesi del tuo colore. Infine, nell’edizione 2022 arriva il suo miglior piazzamento: il quarto posto, grazie a Ovunque sarai, dedicato alla nonna.

Ma tu no

Tu no

Tu no

Tu no

Quando non c’eri

E non stavo in piedi

Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo

Soltanto per vivere

E griderò forte

Ma non starò meglio

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Quando non c’eri

Passavano i mesi

E in un secondo tutto intorno era invisibile

E dimenticherò chi sei

Mi dimenticherò di te

E non lascerò

Non ti lascerò

Ancora una volta vedermi crollare

E mi innamorerò di lei

Ma tu non saprai mai chi è

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Non posso riportarti da me

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te