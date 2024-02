Sanremo 2024, Mahmood – «Tuta gold»

Tuta gold, l’inedito con cui gareggerà alla 74esima edizione di Sanremo, è un nuovo inizio per Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud. «È un viaggio tra il passato e il presente. Svelerò un lato nuovo di tutto il mio mondo musicale», ha dichiarato in un’intervista alla Rai. L’artista continua quindi a sviluppare il suo stile a metà strada tra l’hip hop e il contemporary R&B. L’esperienza al Festival di quest’anno sarà la quarta per il giovane artista milanese, nato il 12 settembre 1992. L’incontro con l’Ariston arriva nel 2016 quando riesce ad accedere alle fasi finali delle selezioni grazie ad Area Sanremo. In quella edizione arriverà quarto, competendo nella categoria “Nuove proposte” con l’inedito Dimentica. Ci riprova tre anni più tardi, questa volta nella sezione Campioni, con Soldi che sbaraglierà ogni pronostico trionfando e battendo la concorrenza dei più quotati: Ultimo e Il Volo. Dopo la vittoria sanremese pubblica il suo primo album, Gioventù bruciata (disco di platino). L’anno dopo è tra gli autori di Andromeda, singolo con cui Elodie competerà a Sanremo 2020. Nel 2021 esce il secondo album Ghettolimpo, tra le cui tracce c’è Rapide (doppio platino). Sempre quell’anno firma le canzoni Chiamami per nome e Glicine che saranno portate all’Ariston rispettivamente dal duo Francesca Michelin e Fedez, e da Noemi. Tornerà come concorrente, vincendo ancora, nel 2022. In coppia con Blanco canta Brividi (7 dischi di platino), inedito che debutterà al primo posto della classifica Spotify Top Songs Debut Global.

Se partirò

A Budapest ti ricorderai

Dei giorni in tenda quella moonlight

Fumando fino all’alba

Non cambierai

E non cambierò

Fottendomi la testa in un night

Soffrire può sembrare un po’ fake

Se curi le tue lacrime ad un rave

Maglia bianca, oro sui denti, blue jeans

Non paragonarmi a una bitch così

Non era abbastanza noi soli sulla jeep

Ma non sono bravo a rincorrere

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

Ballavamo nella zona nord

Quando mi chiamavi fra

Con i fiori fiori nella tuta gold

Tu ne fumavi la metà

Mi passerà

Ricorderò i gilet neri pieni di zucchero

Cambio numero

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

Dov’è la fiducia diventata arida

È come l’aria del Sahara

Mi raccontavi storie di gente senza dire mai il nome nome nome

Come l’amico tuo in prigione ma

A stare nel quartiere serve fottuta personalità

Se partirai dimmi tua madre chi la consolerà

Maglia bianca, oro sui denti, blue jeans

Non paragonarmi a una bitch così

Non era abbastanza noi soli sulla jeep

Ma non sono bravo a rincorrere

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

Ballavamo nella zona nord

Quando mi chiamavi fra

Con i fiori fiori nella tuta gold

Tu ne fumavi la metà

Mi passerà

Ricorderò i gilet neri pieni di zucchero

Cambio numero

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

Mi hanno fatto bene le offese

Quando fuori dalle medie le ho prese e ho pianto

Dicevi ritornatene al tuo paese

Lo sai che non porto rancore

Anche se papà mi richiederà

Di cambiare cognome

Ballavamo nella zona nord

Quando mi chiamavi fra

Con i fiori fiori nella tuta gold

Tu ne fumavi la metà

Mi passerà

Ricorderò i gilet neri pieni di zucchero

Cambio numero

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò

5 cellulari nella tuta gold, gold, gold, gold, gold

5 cellulari nella tuta gold

Baby non richiamerò