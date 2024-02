Sanremo 2024, Santi Francesi – «L’amore in bocca»

I Santi Francesi, dall’unione dei cognomi del duo formato da Alessandro De Santis (voce) e Mario Lorenzo Francese (tastiera, sintetizzatore e basso), sono una band pop che gareggerà al 74esimo Festival di Sanremo con la canzone inedita L’amore in bocca. Il gruppo accede alla competizione dopo essere stato selezionato dal concorso Sanremo Giovani 2023 grazie al brano Occhi tristi che arriva dietro la vincitrice Clara e davanti al gruppo Bnkr44. I Santi Francesi nascono originariamente come trio nel 2015 quando oltre agli attuali componenti alla formazione si aggiungeva anche Davide Buono. Allora si chiamavano The Jab e avevano iniziato la loro giovane carriera aprendo il concerto di Luciano Ligabue al parco di Monza nel settembre 2016. Un anno dopo partecipano alla diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, non qualificandosi però alla fase serale del programma. Insieme i tre pubblicano un album nel 2019 con il nome Tutti manifesti. Nel 2021, dopo l’addio di Buono, si ribattezzano Santi Francesi e l’anno seguente decidono di tentare la strada di un altro talent show, X Factor. Ed è allora che arriva la svolta per la coppia che durante il programma sarà guidata dal giudice Rkomi. Infatti, i Santi Francesi riescono a qualificarsi alla finale e a trionfare spinti dall’inedito Non è così male. Il duo ha 121mila ascoltatori mensili su Spotify e superano i 6 milioni di stream con alcuni dei singoli pubblicati negli ultimi anni: i già citati Occhi tristi e Non è così male, Signorino e La noia.

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La vita che mi togli

Passa dalle mani

Ma tu già lo sai

Che io non sarò mai

Un porto sicuro

In un mare calmo

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La rabbia tiene svegli

Tutti gli animali

Ti rivedrò in un quadro

In un ricordo vago

In un porto sicuro

In un mare stanco

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

E intanto la tua luce sorge

Forte

Brucia la mia pelle

A volte

Mi racconterai delle tue ombre

E poi mi ci nasconderò

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

(Mi hai lasciato con l’amore in bocca)

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Sono le ultime gocce di pioggia