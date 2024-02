Sanremo 2024, Angelina Mango infiamma l’Ariston con la sua cumbia che scaccia «La noia» – Il video

«Vivo perché soffrire fa le gioie più grandi, non ci resta che ridere in queste notti bruciate». Angelina Mango, tra le candidate alla vittoria finale del Festival di Sanremo, prima della mezzanotte della prima serata infiamma l’Ariston con il suo brano La noia, con il quale fa il suo debutto sul palco della musica italiana. Tanta l’emozione per la 22enne che a Open aveva detto di non pensare ai pronostici che la vedono protagonista della 74esima edizione. Angelina Mango, che venerdì nelle cover porterà Rondine di suo padre Pino Mango, morto 10 anni fa, porta sul palco la sua energia per cantare che nella vita non c’è gioia senza sofferenze, e anzi sono proprio queste ultime che rendono i giorni «più umani».

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: