Sanremo 2024, Mengoni pigliatutto: prima il mini concerto poi il finto monologo con frecciata ad Amadeus: «Che palle sto Festival» – Il video

Quest’anno niente monologhi. Così ha deciso Amadeus, che per il 2024 ha voluto dare spazio sul palco dell’Ariston solo a «racconti personali», come è stato per Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli dopo una lite in un parcheggio. Ma Marco Mengoni non ne vuole sapere di fare “solo” il co-conduttore e non poter avere l’onore e l’onere di fare un monologo, come da tradizione. Così, dopo l’esibizione di Fred De Palma, ha deciso di salire sul palco armato di leggio. Dopo aver indossato una giorgiera, il colletto tipico dell’abbigliamento aristocratico, si è cimentato in un breve monologo tratto da un’opera dell’attrice Anna Marchesini, che Mengoni ha definito sua «musa» in conferenza stampa. «E dolore. E morte. E lacrime», ha recitato il cantante di Due Vite. Poi, perentorio, si è lasciato andare in un: «Che palle sto Sanremo!». Ma il cantante aveva già rubato la scena esibendosi in un lungo medley dei suoi successi, un mini concerto di 11 minuti che il pubblico dell’Ariston ha festeggiato con una standing ovation.

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

