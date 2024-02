Il ritorno di Giovanni Allevi, i balli sfrenati con John Travolta e Bob Sinclar, i 15 artisti in gara: ecco la scaletta della seconda serata di Sanremo

Tutto pronto per il via alla seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, che vedrà Amadeus affiancato nella conduzione da Giorgia. Questa sera si esibiranno la metà dei cantanti in gara, 15 artisti su 30: ciascuno di essi sarà presentato da uno dei 15 cantanti che non si esibisce stasera. Così la serata dovrebbe chiudersi almeno un pizzico prima di ieri, da programma attorno all’1.40 di notte. A votare le esibizioni degli artisti in gara saranno la giuria delle radio (che avrà un peso del 50% sul voto complessivo) e il pubblico a casa, tramite televoto (l’altro 50%). Non solo i cantanti in gara saranno però protagonisti della seconda serata della kérmesse. Molta attesa c’è infatti per gli ospiti d’onore, a partire da John Travolta e Giovanni Allevi. Il pianista italiano si esibirò poco dopo le 22: prima un monologo, su cui non ci sono anticipazioni, poi si siederà al piano ed eseguirà il brano Tomorrow. L’attore americano calcherà il palco dell’Ariston all’incirca un’ora dopo, e si prevede coinvolgerà Amadeus sin un ballo sfrenata al ritiro delle canzoni-cult dei suoi film più noti: La febbre del sabato sera, Grease e Pulp Fiction. A far ballare Sanremo e i telespettatori da casa sarà poi, dal palco “off” della Costa Smeralda, l’acclamato dj Bob Sinclar, che si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi. Occhio di riguardo, a proposito di palchi esterni, anche per il gran ritorno di Rosa Chemical, protagonista lo scorso anno di uno dei momenti più discussi del Festival e che si esibirà poco prima delle 23 sul palco del Suzuki Stage in piazza a Sanremo. Fiato sospeso poi, per gli aficionados, fino a poco prima delle 2, quando verranno letti i nomi dei 5 artisti più votati dal Televoto e dalla Giuria delle Radio.

Ecco, nell’ordine, i cantanti che si esibiranno e i relativi presentatori:

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole” presentato da Ghali

Renga Nek – “Pazzo di te” presentati da La Sad

Alfa – “Vai!” presentato da Mr.Rain

Dargen D’Amico – “Onda alta” presentato da Diodato

Il Volo – “Capolavoro” presentati da Rose Villain

Gazzelle – “Tutto qui” presentato dai Bnkr44

Emma – “Apnea” presentata dai Santi Francesi

Mahmood – “Tuta gold” presentato da Alessandra Amoroso

BigMama – “La rabbia non ti basta” presentata da Il Tre

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza” presentati da Angelina Mango

Geolier – “I p’ me, tu p’ te” presentato da Fiorella Mannoia

Loredana Berté – “Pazza” presentata da Sangiovanni

Annalisa – “Sinceramente” presentata da Maninni

Irama – “Tu no” presentato dai Ricchi e Poveri

Clara – “Diamanti grezzi” presentata dai Negramaro

