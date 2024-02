Sanremo 2024, la seconda serata si apre con una sorpresa: sul palco dell’Ariston non ci sono Amadeus e Fiorello – Il video

Dopo il successo di ascolti della prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, si riaccendono le luci all’Ariston. Ma ad aprire la seconda serata non c’è, come di consueto, il conduttore Amadeus. Insieme a Fiorello, che sarà co-conduttore della serata finale, sono appena fuori dal teatro. «Ti devi riposare, c’è chi aprirà il Festival al posto tuo», lo “tranquillizza” il comico siciliano. «Non ci credo», esclama sorpreso il conduttore artistico, «sarà Giorgia?». Ma no, non è la conduttrice della seconda puntata a salire sul palco quando si accendono le luci. Al posto suo c’è invece Ruggiero Del Vecchio, volto – e voce – familiare al pubblico di VivaRai2, il programma di Fiorello. L’ex sarto 83enne viene coinvolto da Amadeus e Fiorello e si esibisce in Italodisko dei The Kolors e Mon Amour di Annalisa, coinvolgendo tutto il teatro.

