Caso Travolta a Sanremo, parla il presidente di U-Power: «Soldi ben spesi, ora tutti vogliono le nostre scarpe»

L’importante è che se ne parli. Anche perché i clienti, confermano, sono aumentati. Parola di Franco Uzzeni, l’imprenditore a capo di U Power, l’azienda di scarpe che ha vestito John Travolta facendolo esibire al Festival di Sanremo, non senza polemiche, dato che la Rai rischia di esser accusata di pubblicità occulta. «In ogni caso traguardo perfettamente riuscito, perché di un prodotto nuovo è fondamentale parlarne, discuterne, suscitare attenzione e curiosità», commenta a La Stampa Uzzeni. La star di Hollywood indossava un paio di Urban, realizzate dal gruppo di Paruzzaro, in provincia di Novara.

«Con la Rai non abbiamo concordato nulla»

«Nel mondo dei social è così, ci si divide subito, ma la stragrande maggioranza ha dato un parere non solo positivo ma entusiastico», ha detto il presidente della azienda. Ma sul cachet a detta di alcuni giornali milionario non precisa: «Travolta è nostro testimonial dall’estate 2023, straordinario, e naturalmente viene pagato secondo il contratto. Comunque è il caso di dire che si tratta di soldi ben spesi perché ogni sua apparizione fa subito centro. Quanto a Sanremo noi non abbiamo avuto nessun ruolo, perché è di fuori degli interventi pubblicitari». L’esibizione a Sanremo, spiega l’imprenditore al quotidiano torinese, ha fatto «il bottone». «Alle tre di questa notte mi ha telefonato un cliente importante e mi dice “Ho visto Sanremo e le tue nuove scarpe, le voglio assolutamente”. Questa è la prova provata di quanto Travolta, Fiorello, Amadeus e Sanremo siano un grandissimo veicolo promozionale. Qualche passo di ballo cattura l’attenzione in modo incredibile». Travolta è testimone della U-Power dal 2023. L’azienda precisa, in una nota, che «la partecipazione al Festival di Sanremo è frutto di un accordo tra la Rai e l’attore del quale U-Power non è in nessun modo parte in causa. In merito ai contenuti della performance, gli stessi sono un tema di esclusiva competenza della direzione artistica del festival di Sanremo». Almeno la responsabilità del ballo del Qua qua non è affare dell’azienda del novarese.

(in copertina Travolta vestito da U Power / Foto Fb U Power)

