Sanremo 2024, perché la faccia di Stash dei The Kolors sta invadendo i social

La faccia di Stash, frontman dei The Kolors in gara a Sanremo, sta letteralmente invadendo la rete. Un’innocua foto sorridente pubblicata su Instagram dal cantante campano ha inspiegabilmente scatenato la creatività memetica da ieri sera. La foto risale al 17 luglio dello scorso anno ed è stata scattata da Stash in treno quando aveva appena ricevuto la notizia che il loro tormentone estivo «Italodisco» era diventato disco di platino. Mai il cantante avrebbe, però, immaginato che a distanza di mesi sarebbe diventata una perfetta base per i mematori del web. C’è chi ha messo la sua faccia su Fiorella Mannoia, chi gli ha aggiunto qualsiasi parrucca o cappello possibile, e chi lo ha trasformato in veri e propri meme. Un sorriso contagioso, ma più lo guardi e più diventa inquietante: forse questo lo ha reso una bella tela bianca su cui costruire meme di ogni genere. Attualmente, Stash non è ancora intervenuto in merito. Difficile pensare che non abbia ancora scoperto come il suo volto stia facendo il giro del web. Starà forse sperando che nel silenzio il suo sorriso torni ad essere semplicemente quello di un cantante e non più un meme? Ma si sa: i tempi dell’ilarità social sono sempre incerti. Possono esaurirsi in qualche giorno o durare mesi, come accaduto – suo malgrado – ad Alessandra Amoroso su TikTok. Per il momento, intanto, la faccia di Stash continuerà a perseguirci (e a farci ridere).

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

