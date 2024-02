Sanremo 2024, la dedica di Big Mama: «A tutte le persone insicure, a chi prova vergogna: credete sempre in voi» – Il video

Per la cantautrice, classe 2000, «credere nei propri sogni salva», ha detto al termine dell’esibizione sulle note di “La rabbia non ti basta”

Nella finalissima del Festival di Sanremo 2024, BigMama ha dedicato la sua performance e il suo brano La rabbia non ti basta a «tutte le persone insicure, a chi prova vergogna: credete sempre in voi stessi, credete nei vostri sogni». Per la cantautrice, classe 2000, credere nei propri sogni «salva» e «se volete ballate, ballate», afferma. «Questo lo faccio per voi e l’ho fatto anche per me», conclude. Ai microfoni di Open, BigMama aveva fatto sapere di essere felice che «le persone che mi hanno trattata male nella vita possano vedere cosa sto facendo». Solo una donna speciale poteva trovare la forza di resistere, solo un’artista talentuosa poteva tradurre questo grumo di emozioni.

