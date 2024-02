Sanremo 2024, BigMama – «La rabbia non ti basta»

Uno scudo con il quale proteggersi ma anche un modo per scoprire sé stessa: BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, era ciò che voleva essere davvero sin da quando cantava su Youtube. Classe 2000, nata ad Avellino il 10 marzo, Mammone ha dovuto lottare contro il bullismo e gli insulti legati al suo peso. Negli anni, grazie alla musica, ha reso le cicatrici la sua forza fino all’accettazione del suo corpo: «Mi gridavano cicciona, ora guardate quanto sono figa», ha ricordato dal palco del Concertone l’1 maggio dello scorso anno come esempio di body positivity. Rivalsa che è anche il filo rosso della canzone che l’ha portata alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, La rabbia non ti basta. La sua selezione però è stata un vero caso. BigMama gareggiava infatti nella categoria Giovani, ma Amadeus ha fatto entrare la sua canzone tra i Big: «Lei si era iscritta a Sanremo Giovani e ho pensato, se la elimino mi odierà. E quindi ho detto: non la prendo, ma prendo la sua canzone. Nessuno sapeva niente», ha spiegato il direttore artistico. «Dalla depressione ho comprato un cane», ha confessato la cantante. Poi però è arrivato l’annuncio e quindi la gioia di vivere di nuovo quel palco dopo il duetto nella serata cover con Elodie nell’ultima edizione. Da allora la rapper irpina ha conquistato il pubblico con la sua musica, Next Big Thing album di debutto del 2022, e le sue battaglie per i diritti civili, come quelli della comunità Lgbtqia+. L’artista si è anche dichiarata bisessuale.

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Spalle larghe, la testa sopra ma i sogni ancora più in alto

Parole tante, ma poi strappate da ciò che diceva un altro

Pochi anni ma tanti sbagli che manco facevi tu

Li nascondevi tra lacrime d’odio che riempiva i tuoi occhi blu

Coi pugni stretti e i pensieri fragili, guardati adesso

Crollavi sempre anche con basi stabili, ma ora detesto

Pensare a te come una di quelli li, che ci hanno perso

Pezzi di loro per darne agli altri

Pezzi di cuore come gli scarti

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Animo buono ma riempito d’odio

Per far testa a quello degli altri

Più di un colpo d’arma da fuoco

E ti restava solo incassarli

È facile distruggere i più fragili

Colpire e poi affondare chi è solo

Copri le lacrime segreti da tenere, non farti scoprire

Lo sai che a casa non devon sapere, cosa dovrai dire

Una figlia che perde chi la vuole avere, quindi apri ferite

Vorresti solo un altro corpo

Ma a quale costo?

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Credere nei propri sogni salva

Se vuoi ballare balla

Non puoi sparire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire