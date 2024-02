Lo show di Fiorello a Sanremo2024: canta Modugno vestito di luci sulle note di «Billie Jean» di Michael Jackson – Il video

Buio in sala. Si accende solo a intermittenza il vestito di Fiorello e dei ballerini intorno. In sottofondo, l’inconfondibile intro di Billie Jean, successo planetario di Michael Jackson. Ma con lo showman siciliano, co-conduttore della serata finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo, non si può mai dare nulla per scontato. E infatti si avvicina al microfono e, sempre con la base di Billie Jean, inizia a cantare Vecchio frac di Domenico Modugno. Dopo l’esibizione, spettacolare grazie al gioco di luci colorate degli abiti dei ballerini dei Light balance – compagnia ucraina di Kiev di danza hi-tech -, Fiorello si ferma sul palco per ringraziare l’amico e collega Amadeus. «Tu non sei più un partito politico, sei una coalizione intera», gli dice facendogli i complimenti per il risultato di ascolti, «ora vinci le Europee e ti prendi pure l’Eurofestival».

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

