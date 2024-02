Dal ritorno (iconico) dei Jalisse al caos contro Geolier primo in classifica: i migliori meme della quarta serata di Sanremo 2024

L’orchestra che lancia gli spartiti. Blanco che distrugge il palco dell’Ariston. No, non sono (solo) alcuni dei momenti iconici di edizioni passate del Festival di Sanremo, ma quello che stava per succedere – o almeno secondo i meme del web – durante la lettura della classifica della quarta serata. Il primo posto di Geolier non è piaciuto al pubblico presente all’Ariston. In molti avrebbero preferito l’emozionante esibizione di Angelina Mango, dedicata al padre Pino con il suo celebre successo La rondine. E i meme sui social si sono sbizzarriti. A far scoppiare l’ironia del web è stato senza dubbio anche il ritorno dei leggendari Jalisse, i quali da ben 27 anni tentano invano di farsi spazio sul palco di Sanremo. Nel corso degli anni, sono diventati un’icona del web, trasformandosi in un meme vivente. E questa sera i social sono esplosi quando Amadeus ha annunciato improvvisamente che il duo sarebbe salito sul palco. Oltretutto, a dirigere l’orchestra c’era un altro grande artista, diventato anch’egli un’altra icona meme: Beppe Vessicchio.

I meme

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: