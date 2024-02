Geolier accolto da eroe a Secondigliano: fuochi d’artificio al suo rientro dopo Sanremo – I video

Migliaia di fan sotto casa sua: «Il fatto che non sia arrivato primo non importa, per noi è comunque lui il vincitore»

Dopo le polemiche e i fischi subiti all’Ariston, Geolier è tornato a Secondigliano e viene accolto da eroe. Tantissimi suoi fan, si parla di almeno un migliaio, si sono radunati sotto casa sua e hanno iniziato a fischiare al cantante di Secondigliano. Questa volta, però, i fischi sono diversi: sono di approvazione e sostegno. La folla entusiasta applaude, infatti, al suo talento e alla sua determinazione. Come una vera e propria star, è stato accolto da fuochi d’artificio e strade bloccate. «Emanuele uno di noi», urlava la folla orgogliosa del proprio concittadino che ha portato la voce di Secondigliano e il dialetto napoletano sul palco più seguito d’Italia. «Il fatto che non sia arrivato primo non importa, per noi è comunque lui il vincitore», ha commentato una delle ragazze presenti. Il 23enne campano ha ringraziato i suoi fan dal balcone di casa sua e ha replicato: «Io ho vinto perché ho voi!». Nei giorni scorsi, al termine della kermesse canora, aveva dichiarato: «È stato tutto bello, abbiamo imparato tanto. Finalmente è finita, adesso voglio solo tornare a Napoli».

