Sanremo 2024, Geolier mette una pietra sui fischi dell’Ariston: «Aiutano a crescere»

Non avrà vinto il Festival di Sanremo, ma ha ricevuto comunque un’accoglienza da star. C’è anche Geolier tra gli ospiti dell’edizione speciale di Domenica In, condotta da Mara Venier dal palco dell’Ariston all’indomani della conclusione della kermesse. Appena entrato in teatro, l’artista napoletano si è concesso a strette di mano, selfie e saluti dei fan. «Mi sono divertito, ma è stata un’esperienza impegnativa», dice a Mara Venier, probabilmente riferendosi ai fischi che gli ha riservato il pubblico dell’Ariston quando ha vinto la serata delle cover e dei duetti. «Quei momenti sono i migliori, perché aiutano a crescere», ha precisato Geolier. Mentre a proposito di chi si è addirittura alzato per andarsene durante la sua performance, l’artista napoletano assicura di non esserci rimasto male: «Non fa niente», si è limitato a dire Geolier. Il rapper classe 2000 ha chiuso il Festival al secondo posto dietro Angelina Mango, ma è stato di gran lunga l’artista più premiato dal televoto. A proposito del brano che ha portato a Sanremo – I p’ me, tu p’ te – il rapper precisa che il tema affrontato nella canzone è «il rispetto che bisogna avere quando una relazione va avanti per inerzia, per abitudine».

