Critichi la guerra in Ucraina? Putin ti confisca i beni in Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha promulgato una legge che autorizza la confisca di denaro e proprietà delle persone giudicate colpevoli di aver diffuso «false informazioni» sull’esercito russo. Facendo così in Russia diventano quindi illegali le critiche sull’intervento armato in Ucraina avviato dal 24 febbraio 2022. Oggi è stato pubblicato il decreto presidenziale firmato dal numero uno del Cremlino. Il nuovo testo promulgato è stato votato a fine di gennaio dalla Duma, la camera bassa del Parlamento russo, poi a inizio di febbraio dal Consiglio della Federazione, la camera alta.

Il nuovo capo dell’esercito ucraino Syrsky: «Situazione difficile»

Intanto arrivano le prime dichiarazioni del nuovo comandante in capo dell’esercito ucraino, Oleksandr Syrskyi, che insieme al ministro della Difesa, Rustem Umerov, ha visitato le truppe a Avdiivka e Kupiansk. La situazione, secondo il comandante, è difficile. «Gli occupanti russi continuano ad aumentare i loro sforzi e hanno un vantaggio numerico in termini di personale. Non contano le loro perdite. Nelle ultime 24 ore, ad esempio, le unità delle forze di difesa ucraine hanno respinto 29 attacchi degli occupanti russi nella sola zona di Avdiivka», ha scritto Syrskyi.

Leggi anche: