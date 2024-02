Ritrovata la custodia del premio di Sanremo di Angelina Mango, risolto il giallo: dove l’aveva dimenticata

Non c’è stato nessun furto dietro la scomparsa della custodia del premio di Angelina Mango a Sanremo. L’emozione per il trionfo al Festival deve aver giocato un brutto scherzo alla cantante, visto che la custodia è stata ritrovata proprio sul palco dell’Ariston, dove aveva ricevuto la statuetta del leone. Nel suo appello sui social, la cantante aveva ipotizzato: «Qualcuno ce l’avrà», mostrando come si era dovuta arrangiare per riportarlo a casa: messo in un sacchetto di cartone che poco dopo si sarebbe anche rotto. A risolvere il giallo è stato il patron del teatro Ariston, Walter Vacchino, che dopo aver visto il video di Mango si è attivato per ritrovare la custodia: «Ho avvisato lo staff di Angelina – ha detto – e quando ci diranno dove consegnarla, la spediremo».

Leggi anche: