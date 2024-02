Sinner, ritorno in campo col sorriso: battuto in due set Van de Zandschulp, vola agli ottavi a Rotterdam

Ottava vittoria in altrettante gare per il tennista azzurro, che giovedì affronterà il francese Monfils

Ritorno in campo senza troppi affanni per Jannik Sinner, che riparte con una vittoria dopo il trionfo agli Australian Open. Al torneo 500 di Rotterdam, il tennista azzurro ha battuto in due set (6-3 6-3 ) l’olandese Botic Van de Zandschulp, n.66 al mondo. Si tratta dell’ottavo successo in otto partite per Sinner, che ora si prepara alla gara di giovedì, quando sfiderà agli ottavi il francese Gael Monfils.

Leggi anche: